СК расследует гибель детей из многодетной семьи под Екатеринбургом

Следственный комитет в Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в селе Таборы. В доме на момент возгорания находились мать и три дочери, одну из них женщина успела вывести на улицу, сообщает РЕН ТВ.
Пожар в частном деревянном доме
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать искра, вылетевшая из большой щели в дымоходе. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Известно, что всего в семье воспитывались пять детей, но двое из них были на обучении, а отец уехал на работу вахтовым методом в другой район. Мать детей работала уборщицей, она была дважды судима за побои. У отца детей также есть судимости: четыре — за побои, две — за кражи и по одной — за мошенничество и угон транспорта.
Ранее сообщалось, что певицу Марину Хлебникову экстренно госпитализировали после пожара в её квартире на улице Ратной в Москве. Артистка доставлена в больницу со множественными ожогами тела и отравлением угарным газом.