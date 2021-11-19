СК расследует гибель детей из многодетной семьи под Екатеринбургом

Следственный комитет в Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в селе Таборы. В доме на момент возгорания находились мать и три дочери, одну из них женщина успела вывести на улицу, сообщает РЕН ТВ.

Пожар в частном деревянном доме вспыхнул в ночь на 20 ноября. В доме топилась печь, мать и дочери легли спать. Через некоторое время произошло возгорание с сильным задымлением. Мать успела выйти на улицу с восьмилетней дочерью, но вернуться домой она уже не смогла из-за сильного едкого дыма. Тела трёхлетней и 10-летней девочек были найдены при тушении пожара.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать искра, вылетевшая из большой щели в дымоходе. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Известно, что всего в семье воспитывались пять детей, но двое из них были на обучении, а отец уехал на работу вахтовым методом в другой район. Мать детей работала уборщицей, она была дважды судима за побои. У отца детей также есть судимости: четыре — за побои, две — за кражи и по одной — за мошенничество и угон транспорта.

Ранее сообщалось, что певицу Марину Хлебникову экстренно госпитализировали после пожара в её квартире на улице Ратной в Москве. Артистка доставлена в больницу со множественными ожогами тела и отравлением угарным газом.