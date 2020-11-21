СК рассказал, кто подозревается в убийстве школьницы на западе Москвы

https://static.news.ru/photo/ecd223b8-2be2-11eb-9770-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

В пятницу, 20 ноября, стало известно о гибели в Москве 15-летней девочки. Её тело было обнаружено в квартире на Можайском шоссе. Представитель московского главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова раскрыла подробности расследования и сообщила, кто подозревается в совершении преступления.

По предварительной информации, в квартире у подростка находился её 17-летний знакомый, он нанёс ей удары ножом, — сказала Иванова журналистам.

Она также добавила, что подозреваемый после совершения преступления покончил с собой. По её словам, следователи уже допросили соседей и изучили записи с камер видеонаблюдения.

Погибшая девочка жила с отцом и бабушкой. Однако в момент трагедии отец был в командировке, а бабушка находилась в больнице с коронавирусом писал NEWS.ru.