СК раскрыл детали спасения девочки от обвиняемого в насилии сантехника

https://static.news.ru/photo/ab0199ca-ad7d-11ea-86d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

10-летнюю девочку, которая стала единственной, кто выжила после нападения сантехника, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях, спас отец. Об этом сообщил старший помощник руководителя управления СК по Московской области Ольга Врадий.

В ночь со 2 на 3 января сантехник пробрался на второй этаж дома, в котором проживала семья. Родители девочки в это момент спали и ничего не слышали.

Мужчина изнасиловал ребёнка и пытался задушить. У девочки, как и у других жертв, была сломана подъязычная кость, — рассказала Врадий «Комсомольской правде».

Через какое-то время папа девочки всё-таки поднялся к ней в комнату, но не успел поймать насильника, так как он услышал шаги и выскочил в окно. Отец, увидел, что дочь лежит без сознания и принялся её спасать.

Полицейские после этого проверили ДНК всех мужчин в доме, но они не совпали с ДНК насильниками. После изнасилования девочка провела месяц в больнице, а психологи работают с ней до сих пор.

Сантехника задержали в пятницу в Подмосковье. Подозреваемого в серии убийств и изнасилований в Ступинском и Каширском городских округах. На допросе он признал свою вину.

Как писал NEWS.ru, по информации сотрудников правоохранительных органов, помимо выжившей девочки, мужчина изнасиловали убил трёх женщин.