СК раскрыл детали массового убийства под Воронежем

https://static.news.ru/photo/ea69d064-226c-11eb-9e76-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

20-летний рядовой Алексей Макаров, служивший на воронежском аэродроме, напал на офицера, чтобы завладеть оружием, а потом убил двоих сослуживцев и ранил ещё одного. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

9 ноября 2020 года в 5:30 минут Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, два из которых погибли, один ранен, — заявили в пресс-службе.

Пострадавший солдат-срочник доставлен в больницу с пулевыми ранениями в лопатку и плечо.

Точно не известно, где произошло убийство. В Западном военном округе (ЗВО) сообщили, что ЧП произошло в одной из воинских частей под Воронежем. По другим данным, убийство случилось на военном аэродроме Балтимор, расположенном в Воронеже, сообщает РИА Новости.

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