СК проводит проверку конфликта между женщиной и полицейскими в Москве

Следственный комитет проводит проверку после появления видео, на котором запечатлён конфликт между женщиной и двумя полицейскими в Москве. На кадрах женщина толкает одного полицейского, его коллега хватает её за волосы и силой усаживает в служебный автомобиль, пишет ТАСС.

О начале проверки сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве организована доследственная проверка. В ближайшее время будут опрошены все участники инцидента, — приводит агентство слова Ивановой.

В ходе проверки следователи намерены проверить как действия полицейских, так и женщины. В рамках проверки будет дана правовая оценка происшествия. СК проверит инцидент на предмет двух статей Уголовного кодекса: о превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее сотрудники МВД задержали в центре Москвы журналистку Lenta.ru Анастасию Завьялову. Инцидент произошёл на Чистых прудах 17 июля. Зaвьялова стала свидетельницeй задержания женщины с ребёнком.