https://static.news.ru/photo/381b0840-5a0a-11ea-8ae1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Полиция в Сургуте заинтересовалась видеозаписью избиения ребёнка в одном из социальных центров города. Пострадавшим оказался сын лидера окружного отделения партии «Коммунисты России» Вадима Абдуррахманова.

Он рассказал, что конфликт начался после того, как он, будучи многодетным, решил взять у города землю для строительства своего дома. После этого местные власти якобы ограничили его в родительских правах и забрали детей. Несовершеннолетних поместили в сургутский центр социальной помощи семье и детям.

Ребёнку шесть лет, зовут его Назар. Детей там регулярно избивают, они там уже 14 месяцев. Там трое моих детей, меня ограничили в родительских правах, я их воспитывал с годика, — рассказал он телеканалу «360».

На видео, которое он опубликовал в Сети, сотрудница центра резкими движениями одевает плачущего мальчика. По словам отца, многие чиновники после его обращений получили взыскания и выговоры, а вот детей так и не вернули.

Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов столицы проверяют данные об избиении детей их родителями. Об этом сами дети сообщили медикам. В настоящий момент оба пострадавших находятся в медучреждении.