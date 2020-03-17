https://static.news.ru/photo/b9c24612-6813-11ea-8621-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России проводит проверку по факту гибели молодой женщины, рядом с телом которой, два дня просидела годовалая дочь умершей. Об этом сообщает РИА Новости.

Следственными органами ГСУ СК России по Москве проводится проверка по факту смерти женщины, — привели слова старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой в агентстве.

По предварительным данным, 27-летняя жительница Москвы умерла в своей квартире, где находилась её годовалая дочь. Рядом с телом матери девочка просидела без еды и воды два дня. Предполагается, что женщина недавно перенесла операцию на сердце и могла умерла от ненасильственной смерти.

По сведениям источника агентства, супруг находился все эти дни в квартире, но был три дня в запое. Тело умершей обнаружила её сестра.

Ране NEWS.ru сообщал о том, что тело неизвестного мужчины со следами ушибов и ссадинами обнаружено возле теплотрассы на Байкальской улице в районе Гольяново на востоке Москвы.