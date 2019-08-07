Доследственную проверку начал Следственный комитет РФ в связи с информацией о получении ребёнком ожогов ротоглотки в одной из московских больниц.
Об этом заявила старший помощник главы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — сказала Иванова.
По данным СМИ, девочка во время прогулки повредила губу, её доставили в больницу, где рану случайно обработали нашатырём. После этого она получила острое отравление и серьёзный химический ожог. Ребёнок находится в токсикологическом отделении.
Ранее News.ru писал о том, что костромские следователи возбудили уголовное дело после происшествия в батутном комплексе в Костроме. Там серьёзные травмы получила трёхлетняя девочка.