Следствие просит заключить под стражу фигурантов дела о махинациях в Федеральной таможенной службе. Ходатайства об избрании меры пресечения поступили в Басманный районный суд Москвы.
Речь идёт о главе управления таможенного расследования Александре Кизлыке, его заместителе Алексее Серебро. Им вменяют ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Время заседания пока неизвестно, сообщают в суде.
Высокопоставленных чиновников ФТС задержали 23 декабря. Кроме Кизлыка и Серебро были задержаны замы руководителей Внуковской и Домодедовской таможен. В офисах центрального аппарата службы и её структурных подразделений прошли обыски писал NEWS.ru.
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