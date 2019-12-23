https://static.news.ru/photo/a8e1b6be-262f-11ea-bcf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие просит заключить под стражу фигурантов дела о махинациях в Федеральной таможенной службе. Ходатайства об избрании меры пресечения поступили в Басманный районный суд Москвы.

Речь идёт о главе управления таможенного расследования Александре Кизлыке, его заместителе Алексее Серебро. Им вменяют ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Время заседания пока неизвестно, сообщают в суде.

Высокопоставленных чиновников ФТС задержали 23 декабря. Кроме Кизлыка и Серебро были задержаны замы руководителей Внуковской и Домодедовской таможен. В офисах центрального аппарата службы и её структурных подразделений прошли обыски писал NEWS.ru.