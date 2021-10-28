СК просит арестовать экс-чиновницу Минобороны по делу о мошенничестве

Следственный комитет России подал в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте бывшей врио директора департамента обустройства войск Минобороны РФ Марии Солодяжниковой. Она является фигуранткой в деле об особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.

Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Солодяжниковой М.А., — сказал собеседник агентства.

Подробности этого дела не приводятся, но известно, что по нему экс-чиновнице может грозить до 10 лет тюрьмы.

Ранее на этой неделе были задержаны бывший гендиректор ООО «Спецстрой-1» Александр Ашгибисов и учредитель компании Евгений Горбачёв, сообщает «Коммерсант». Их фирма должна была построить объекты для радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля Иультинского района Чукотского автономного округа. Контракт на 4,3 млрд рублей был заключён с ФГУП «Главное управление инженерных работ № 2 при Спецстрое России». Позже следствие установило, что работы в полном объёме не были исполнены, а часть денежных средств была похищена. Обоих обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Ранее сообщалось, что глава компании «Росинжиниринг» Дмитрий Новиков и генеральный директор фирмы «Северо-Запад Инжиниринг» Максим Горелов подозреваются в крупном мошенничестве. Им вменяют хищение 857,6 млн рублей, выделенных на ремонт и модернизацию Ладожского водовода.