Сыщики Следственного комитета проводят ряд обысков в органах Федеральной таможенной службы. Процессуальные действия идут как в структурах центрального аппарата ФТС, так и в её региональных подразделениях.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Он не уточнил других деталей процессуальных действий, отметив, что они проходят в рамках уголовного дела.
Ранее NEWS.ru писал, что следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника и троих сотрудников межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Дагестану. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, повлёкшем ущерб в размере 22 млн рублей. Фигурантами расследования стали начальник расположенной в селе Касумкент межрайонной инспекции ФНС, его заместитель и два госинспектора из отдела контрольной работы. Следствие считает, что они ввели в информационную систему ложные сведения о погашении задолженностей на сумму 22 млн рублей за 2017–2018 годы.
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