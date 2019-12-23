https://static.news.ru/photo/245ef3ae-256f-11ea-b2d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сыщики Следственного комитета проводят ряд обысков в органах Федеральной таможенной службы. Процессуальные действия идут как в структурах центрального аппарата ФТС, так и в её региональных подразделениях.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Он не уточнил других деталей процессуальных действий, отметив, что они проходят в рамках уголовного дела.

Ранее NEWS.ru писал, что следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника и троих сотрудников межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Дагестану. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, повлёкшем ущерб в размере 22 млн рублей. Фигурантами расследования стали начальник расположенной в селе Касумкент межрайонной инспекции ФНС, его заместитель и два госинспектора из отдела контрольной работы. Следствие считает, что они ввели в информационную систему ложные сведения о погашении задолженностей на сумму 22 млн рублей за 2017–2018 годы.