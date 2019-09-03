https://static.news.ru/photo/e776a1a0-ce69-11e9-a660-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения на домашний арест студенту Высшей школы экономики Егору Жукову — фигуранту дела о массовых беспорядках, произошедших в ходе незаконной акции в Москве 27 июля.

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Жукова изменить на домашний арест, — огласила решение судья Евгения Николаева.

Домашний арест ему установлен до 27 сентября. На это время ему запретили общаться с другими фигурантами уголовного дела, получать корреспонденцию, использовать Интернет и телефон, кроме экстренных случаев.

Как позднее сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, в ходе расследования была установлена непричастность Жукова к совершению массовых беспорядков, уголовное преследование прекращено.

Как писал News.ru, Тверской суд вынес приговор Даниле Беглецу, который обвиняется в применении силы по отношению к сотрудникам Росгвардии. Участнику незаконной акции 27 июля назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Молодой человек обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ — обвинение утверждает, что он толкнул сотрудника Росгвардии.