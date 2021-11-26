СК попросил арестовать бывшего начальника тюремной больницы Саратова

Следствие просит арестовать бывшего начальника областной туберкулёзной больницы № 1 УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко и его подчинённого Сергея Мальцева. Они обвиняются в организации сексуального насилия в учреждении, сообщается на сайте Волжского районного суда Саратова. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.
Сообщается, что оба ходатайства суд
Гаценко и Мальцев обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 — пунктом «а» части 2 статьи 132 УК РФ («Организация насильственных действий сексуального характера, совершённых группой лиц»), — уточняется в сообщении.
Ранее были опубликованы сведения о том, что в исправительных учреждениях Саратовской области совершалось насилие над заключёнными, находившимися в Областной туберкулёзной больнице (ОТБ) № 1 регионального УФСИН.
Правозащитники
Видео с фактами изнасилований передавали руководству ОТБ-1, после чего оперативники ФСИН и ФСБ вербовали изнасилованных и использовали их в качестве негласных агентов либо унижали их, разглашая факт изнасилования и понижая человека до самого низкого статуса в тюремной среде.
Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий, руководство больницы было уволено.