СК попросил арестовать бывшего начальника тюремной больницы Саратова

Следствие просит арестовать бывшего начальника областной туберкулёзной больницы № 1 УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко и его подчинённого Сергея Мальцева. Они обвиняются в организации сексуального насилия в учреждении, сообщается на сайте Волжского районного суда Саратова. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Сообщается, что оба ходатайства суд рассмотрит до конца дня в закрытых судебных заседаниях.

Гаценко и Мальцев обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 — пунктом «а» части 2 статьи 132 УК РФ («Организация насильственных действий сексуального характера, совершённых группой лиц»), — уточняется в сообщении.

Ранее были опубликованы сведения о том, что в исправительных учреждениях Саратовской области совершалось насилие над заключёнными, находившимися в Областной туберкулёзной больнице (ОТБ) № 1 регионального УФСИН.

Правозащитники сообщили , что изнасилования и пытки совершали другие осуждённые (так называемые активисты), действуя по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН и силовых структур. По их словам, пыткам подвергались заключённые, не желающие сотрудничать с администрацией. Эти издевательства курировали не менее пяти сотрудников государственных органов.

Видео с фактами изнасилований передавали руководству ОТБ-1, после чего оперативники ФСИН и ФСБ вербовали изнасилованных и использовали их в качестве негласных агентов либо унижали их, разглашая факт изнасилования и понижая человека до самого низкого статуса в тюремной среде.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий, руководство больницы было уволено.