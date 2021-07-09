СК показал кадры с места обнаружения новорождённого в пакете под Саратовом

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В результате нападения в метро Лондона один человек был госпитализирован с ножевым ранением. Об этом сообщает агентство PA со ссылкой на британскую транспортную полицию.

Инцидент произошёл в поезде, курсировавшем по линии Jubilee в районе станции Green Park в центре британской столицы. О причинах произошедшего не сообщается. Подозреваемый задержан. Сама станция в настоящее время закрыта...