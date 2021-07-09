СК показал кадры с места обнаружения новорождённого в пакете под Саратовом

Видео с места обнаружения новорождённого в мусорном пакете близ одной из строительных площадок в Саратовской области опубликовал Следственный комитет РФ. Кадры размещены на сайте регионального ведомства.
На видео хронометражем 8 секунд сотрудник Следственного комитета
По данным следствия, утром в пятницу, 9 июля, проходившая мимо одного из домов по проспекту Фридриха Энгельса в городе Энгельс Саратовской области женщина услышала плачь ребёнка. Она нашла пакет, в котором находился новорождённый мальчик. Женщина сообщила о находке в службу «112». Прибывшие медики госпитализировали младенца.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Врачи оценивают состояние мальчика как стабильно удовлетворительное, угрозы его жизни и здоровью нет.