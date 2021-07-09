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СК показал кадры с места обнаружения новорождённого в пакете под Саратовом

01:17, 10 июля 2021
Фото: surb.sledcom.ru
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Видео с места обнаружения новорождённого в мусорном пакете близ одной из строительных площадок в Саратовской области опубликовал Следственный комитет РФ. Кадры размещены на сайте регионального ведомства.

На видео хронометражем 8 секунд сотрудник Следственного комитета проводит осмотр места происшествия. Действие происходит на улице возле строительной площадки напротив многоэтажного дома. Вдали виден башенный кран, а рядом местность поросла кустарником, разбросан мусор.

По данным следствия, утром в пятницу, 9 июля, проходившая мимо одного из домов по проспекту Фридриха Энгельса в городе Энгельс Саратовской области женщина услышала плачь ребёнка. Она нашла пакет, в котором находился новорождённый мальчик. Женщина сообщила о находке в службу «112». Прибывшие медики госпитализировали младенца.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Врачи оценивают состояние мальчика как стабильно удовлетворительное, угрозы его жизни и здоровью нет.

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