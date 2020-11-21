СК: отравившиеся антисептиком в Якутии находятся в крайне тяжёлом состоянии

https://static.news.ru/photo/e86caa02-2bd1-11eb-97f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ykt.sledcom.ru

Состояние двух жителей села Томтор Таттинского района Якутии, которые отравились антисептиком, медики оценивают как крайне тяжёлое. Они находятся в коме, рассказали 21 ноября в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Пациентами являются 48-летняя женщина и 32-летний мужчина, говорится на сайте ведомства. По предварительным данным, число жертв ЧП увеличилось до семи. Остатки вещества изъяли эксперты. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту смерти жителей села Томтор. Как выяснилось, в веществе содержится 60% метанола. Сейчас в регионе проводятся рейды по изъятию данного препарата из торговых точек.

Уже найдена продукция объёмом более 200 л в двух районах республики. Прокуратура субъекта проводит проверку по соблюдения законодательства о защите прав потребителей. Происшествие случилось 18 ноября в селе Томтор Таттинского района. Компания распивала в частном доме антисептик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге кондуктор трамвая выстрелил в пассажира, отказавшегося платить за проезд. Инцидент произошёл на Бухарестской улице в трамвае маршрута № 25. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и грубо разговаривал с пожилой женщиной-кондуктором, не желая покупать билет. В это время в трамвай зашёл другой кондуктор и вступился за женщину.