СК: отравившиеся антисептиком в Якутии находятся в крайне тяжёлом состоянии

Состояние двух жителей села Томтор Таттинского района Якутии, которые отравились антисептиком, медики оценивают как крайне тяжёлое. Они находятся в коме, рассказали 21 ноября в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Пациентами являются 48-летняя женщина и 32-летний мужчина,
Уже найдена продукция объёмом более 200 л в двух районах республики. Прокуратура субъекта проводит проверку по соблюдения законодательства о защите прав потребителей. Происшествие случилось 18 ноября в селе Томтор Таттинского района. Компания распивала в частном доме антисептик.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге кондуктор трамвая выстрелил в пассажира, отказавшегося платить за проезд. Инцидент произошёл на Бухарестской улице в трамвае маршрута № 25. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и грубо разговаривал с пожилой женщиной-кондуктором, не желая покупать билет. В это время в трамвай зашёл другой кондуктор и вступился за женщину.