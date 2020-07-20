СК освободит фигуранта дела создателя паблика «Омбудсмен полиции»

https://static.news.ru/photo/923253b0-ca80-11ea-aaca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет принял решение освободить из-под стражи Игоря Худякова, который является фигурантом уголовного дела основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Следователем по особо важным делам следственного управления по ЗАО ГСУ СК РФ по городу Москве принято решение об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Худякова И. В. и назначении ему подписки о невыезде, — об этом заявил его адвокат Максим Пашков.

По его словам, в ближайшие дни мужчина будет освобождён из-под стражи.

NEWS.ru писал, что Худяков был задержан 25 мая 2020 года. Мужчина является вторым администратором паблика «Омбудсмен полиции».

Ранее адвокат Воронцова Сергей Бадамшин заявил, что на его подзащитного заведены два новых уголовных дела. Они связаны с оскорблением представителя власти. Всего на основателя паблика «Омбудсмен полиции» заведено семь уголовных дел. Защитник подчеркнул, что большинство из них «мертворождённые», а обвинение предъявлено только по первому делу.

Воронцов был задержан в мае 2020 года. Его обвиняют в вымогательстве, незаконном производстве и распространении порнографии, а также в оскорблении власти.