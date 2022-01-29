СК организовал проверку по факту гибели двухлетней девочки в Ленобласти

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения в квартире дома в Мурино Ленинградской области тела двухлетней девочки. Ребёнок длительное время находился у няни, куда его привезла из Санкт-Петербурга мать, сообщается на сайте ведомства.

Тело малышки было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов, которых вызвала мать малышки. Женщина подозревает няню в убийстве своей дочери.

Мать погибшей девочки работает уборщицей в торговом центре, уточняет РЕН ТВ. Мужа у неё нет, возможности постоянно быть с дочерью тоже. Поэтому мать отдала малышку под присмотр няне, которой платила по 700 рублей в день.

Кроме погибшей девочки в квартире, где живёт няня, были ещё двое детей. По предварительным данным, женщина организовала у себя дома нелегальный детский сад.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла 30 января. Няня позвонила матери девочки, сообщила, что ребёнок плохо дышит, попросила приехать и забрать дочь. Когда мать приехала, дочь была уже мертва. На теле ребёнка обнаружены гематомы.