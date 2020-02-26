Следственный комитет России опубликовал кадры из кабинета в ульяновской школе, где ученик напал с ножом на пожилую учительницу математики.
На ролике видно, как следователи проводят оперативные действия. Кроме того, показано орудие преступления.
Ранее NEWS.ru писал, что 15-летний подросток из Ульяновска задержан правоохранительными органами после нападения на школьную учительницу. Юноша ранил её кухонным ножом в живот. Инцидент произошёл утром 26 февраля. Молодому человеку инкриминируют покушение на убийство.
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