СК опубликовал кадры обгоревшей квартиры, в которой погибли пять человек

Следственный комитет России показал кадры изнутри обгоревшей квартиры, в которой в ночь на 29 января в селе Плесецке в Архангельской области в результате пожара погибли пять человек. При тушении пожара по улице Строителей 36, на втором этаже были обнаружены тела 37-летней женщины и ей четырёх детей в возрасте от трёх до 12 лет.
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Следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается необходимая документация. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели в пожаре матери с четырьмя детьми в посёлке Плесецк Архангельской области. По предварительным данным, семья состояла на профилактическом учёте как находящаяся в социально-опасном положении.
Ранее в селе Башкултаево Пермского края целая семья заживо сгорела в результате сильного пожара, вспыхнувшего в двухэтажном здании. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили тела трёх человек — мужчины, женщины и ребёнка.