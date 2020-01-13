https://static.news.ru/photo/e6681ae6-35f7-11ea-b9ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет Кубани исключил версию изнасилования как одну из причин самоубийства 23-летней следователя полиции Хостинского РОВД Марии Клочковой.

Это не подтверждается. Мы допрашивали сотрудников гостиницы, где останавливались девушка с парнем, а также — врачей и медперсонал больницы, куда она впоследствии попала. Ничто не свидетельствует о преступлении, — заявил глава СУ СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко.

Материалы уголовного дела направлены в краевой отдел ведомства. Теперь расследованием будут заниматься специалисты по особо важным делам. Однако, как выяснила «КП-Кубань», родственники не верят выводам следствия и намерены дождаться результатов медицинской экспертизы разрывов внутренних органов, которую назначили правоохранители.

Дело в том, что было постановление о назначении экспертизы по факту множественных разрывов влагалища и прочих повреждений. Это всё было зафиксировано в медицинских документах, а медики в сочинской больнице говорили, что они носят криминальный характер, — пояснил источник газеты.

По данным издания, родители Марии не понимают, на основании чего следствие исключило версию изнасилования, поскольку с итоговым документом по этом делу их пока не знакомили.

Умершая являлась сотрудницей Хостинского отдела полиции. Она выпустилась из университета МВД в августе 2019 года. По свидетельствам знакомых, в последнее время девушка стала вести более закрытый образ жизни и мало общалась с коллегами. 23 ноября 2019 года её нашли мёртвой, писал NEWS.ru.