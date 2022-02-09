СК обнародовал кадры нападения на «Пятёрочку» в Подмосковье

Следственный комитет России обнародовал видеосъёмку разбойного нападения на магазин «Пятёрочка» в подмосковной Истре, в результате которого погибла 51-летняя кассирша. На представленных кадрах, опубликованных на официальном YouTube-канале ведомства, видно, как преступники избивают сотрудников, а после вскрывают сейф.

Как сообщается на сайте СУ СК по Московской области, задержанные подозреваются в совершении разбоя и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлёкшего её смерть (ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В ночь на 9 февраля трое злоумышленников в масках, вооружённые бейсбольными битами, вошли в магазин через вход для разгрузки товаров и совершили нападение на директора магазина Наталью Пашкову и её супруга, а также продавца-кассира Людмилу Вяткину. Они нанесли им множественные удары и похитили из кассы более 71 тысячи рублей, после чего скрылись, но были задержаны по горячим следам. Вяткина в результате скончалась, Пашкова и её муж Сергей госпитализированы.

Ранее сообщалось, что граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 24 лет были обнаружены в деревне Чесноково в 50 километрах от места преступления.