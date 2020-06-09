СК о ЧП в Норильске: ТЭЦ-3 использовала аварийную с 2018 года цистерну

https://static.news.ru/photo/acb9b048-aaff-11ea-8bd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Следственный комитет выяснил, что привело к ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске. Предприятие использовало резервуар, который ещё в 2018 году был признан аварийным.

Хранилище требовало капремонта. Но несмотря на это комиссия под председательством главного инженера ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Алексея Степанова, актом, утверждённым директором предприятия Павлом Смирновым, ввела его в эксплуатацию. При этом заключения экспертизы промышленной безопасности изначально получено не было.

Позже этот документ был составлен. Согласно нему, резервуар № 5 не в полной мере соответствовавл требованиям промышленной безопасности и мог эксплуатироваться при условии выполнения ряда ремонтных мероприятий.

Однако, несмотря на аварийное состояние, резервуар с ведома директора ТЭЦ-3 Смирнова, главного инженера предприятия Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова в нарушение правил безопасности продолжал эксплуатироваться. В результате этого произошла авария, — говорится в сообщении СКР.

Смирнова, Кузнецова и Степанова сегодня задержали. Им вменяют статью 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов).

Ранее Следственный комитет предъявил по этой же статье обвинение начальнику цеха ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину. Мужчина проработал в своей должности около полугода. При этом, как сообщил Ростехнадзор, аварийная цистерна числилась как подлежащая ремонту с 2016 года. Петиция в защиту Старостина собрала несколько тысяч подписей.

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального масштаба.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики, писал NEWS.ru.