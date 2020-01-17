Причиной возгорания двигателя самолёта в аэропорту Новосибирска могло стать скопление авиатоплива в выхлопной системе. Такие выводы по итогам проверки сделали следователи Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР.
Как
Как писал NEWS.ru, экипаж Airbus A320neo не смог запустить двигатель лайнера с первого раза. При повторном запуске в нём загорелось топливо. На борту самолёта находилось свыше 200 пассажиров. Все они были эвакуированы. Никто не пострадал. Пассажиров отправили в пункт назначения резервным бортом.
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