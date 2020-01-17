https://static.news.ru/photo/93c45084-39c6-11ea-ad3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Западно-Сибирское СУТ СК России

Причиной возгорания двигателя самолёта в аэропорту Новосибирска могло стать скопление авиатоплива в выхлопной системе. Такие выводы по итогам проверки сделали следователи Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР.

Как сообщает «Интерфакс», при попытке завести двигатель произошло воспламенение скопившегося топлива, после чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов. Действуя согласно инструкции, командир воздушного судна привёл в действие систему пожаротушения и отменил полёт.

Как писал NEWS.ru, экипаж Airbus A320neo не смог запустить двигатель лайнера с первого раза. При повторном запуске в нём загорелось топливо. На борту самолёта находилось свыше 200 пассажиров. Все они были эвакуированы. Никто не пострадал. Пассажиров отправили в пункт назначения резервным бортом.