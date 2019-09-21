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Серьёзное возгорание ликвидировали пожарные в здании одного из складов в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Причину пожара установят по прибытии дознавателя на место, — приводит сообщение «Интерфакс». Ранее стало известно, что горит кровля складского помещения, расположенного на улице Рокоссовского. В результате ЧП никто не пострадал....