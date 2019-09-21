Следователи управления СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибла семья из трёх человек. ЧП произошло в одном из жилых домов садового массива в Завьяловском районе.
Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В качестве приоритетной версии рассматривается короткое замыкание, но вместе с тем будут проверены и другие версии, — говорится в сообщении пресс-службы управления.
Пожар произошёл в ночь на воскресенье, 22 сентября. При тушении нашли тела трёх погибших: двое взрослых и ребёнок — писал News.ru