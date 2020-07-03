СК настаивает на возбуждении дела против своего сотрудника

https://static.news.ru/photo/1380af0a-bdf4-11ea-960e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Следственного комитета заявила, что ведомство настаивает на уголовном преследовании своего сотрудника. В СК обжаловали постановление замгенпрокурора Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении дела.

Об этом рассказали журналистам «Интерфакса». Представитель ведомства отметила, что с предполагаемым преступником провели первоначальные следственные действия и допросили его.

3 июня ФСБ задержала следователя центрального аппарата СК РФ за получение взятки в особо крупном размере. Это подтвердили в пресс-службе СК РФ.

По данным РЕН ТВ, речь идёт о следователе по особо важным делам ГСУ СК РФ Руслане Миниахметове. Отмечается, что следователь ранее расследовал уголовные дела в отношении экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова и бывшего руководителя ГСУ СКР Дмитрия Довгия, а также громкое дело «Кировлеса».

Следствие предполагает, что незаконное вознаграждение сотрудник СК получил от банкиров, которые обвинялись в хищениях. По данным издания, в последнее время в производстве Миниахметова находилось дело в отношении бывших руководителей Национального торгового банка (НТБ) из Тольятти, которым инкриминировали хищение 572,9 млн рублей, принадлежащих госкорпорации ВЭБ, писал NEWS.ru.

Позднее в этот же день Генпрокуратура отменила постановление о возбуждении дела.