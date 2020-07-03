СК настаивает на возбуждении дела против своего сотрудника

Официальный представитель Следственного комитета заявила, что ведомство настаивает на уголовном преследовании своего сотрудника. В СК обжаловали постановление замгенпрокурора Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении дела.
Об этом
3 июня ФСБ задержала следователя центрального аппарата СК РФ за получение взятки в особо крупном размере. Это подтвердили в пресс-службе СК РФ.
По данным РЕН ТВ, речь идёт о следователе по особо важным делам ГСУ СК РФ Руслане Миниахметове. Отмечается, что следователь ранее расследовал уголовные дела в отношении экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова и бывшего руководителя ГСУ СКР Дмитрия Довгия, а также громкое дело «Кировлеса».
Следствие предполагает, что незаконное вознаграждение сотрудник СК получил от банкиров, которые обвинялись в хищениях. По данным издания, в последнее время в производстве Миниахметова находилось дело в отношении бывших руководителей Национального торгового банка (НТБ) из Тольятти, которым инкриминировали хищение 572,9 млн рублей, принадлежащих госкорпорации ВЭБ, писал NEWS.ru.
Позднее в этот же день Генпрокуратура отменила постановление о возбуждении дела.
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