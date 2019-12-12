https://static.news.ru/photo/154a2e22-1d0b-11ea-afb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России начал расследование пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов». Возбуждено дело в связи с нарушением правил техники безопасности при ремонтных работах.

Сообщалось, что возгорание на корабле произошло во время ремонта в энергоотсеке на нижней палубе «Адмирала Кузнецова». Общая площадь пожара превысила 600 квадратных метров. В результате возгорания пострадали 12 человек.

Также NEWS.ru сообщал, что рядом со стоянкой корабля располагалась база хранения ядерного топлива.