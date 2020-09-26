16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

СК начал расследование смерти посетительницы московского фитнес-клуба

19:24, 28 сентября 2020 14
Фото: pixabay.com

Столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту смерти посетительницы одного из фитнес-клубов Москвы. Она захлебнулась в бассейне.

Инцидент произошел 22 сентября, женщину сразу же госпитализировали. Предварительный диагноз звучал как «утопление в пресной воде». Медики не смогли спасти потерпевшую, она скончалась, сообщает «Вечерняя Москва».

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и подробности случившегося, они назначили проведения экспертизы. Кроме того, сотрудники СК изучат должностные инструкции, которые регламентируют действия сотрудников клуба, и оценят соблюдение нормативов и правил поведения в бассейне.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге временно закрыли фитнесс-клуб после инцидента с отравлением группы детей парами хлора в бассейне учреждения.  

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео