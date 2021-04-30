СК начал проверку после видео избиения школьника учителем в Якутии

https://static.news.ru/photo/95f633c2-a9b9-11eb-bd33-96000091f725_660.jpg Фото: СУ СКР по Республике Саха (Якутия)/vk.com

Старший помощник руководителя СУ СК по Якутии Надежда Дворецкая рассказала, что следователи начали проверку после появления в Сети видео, на котором учитель физкультуры избивает школьника. Инцидент произошёл в одной из школ республики, пишет РИА Новости.

По данному факту центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) незамедлительно организована процессуальная проверка, — сказала Дворецкая.

В рамках проверки следователи изучат ролик на достоверность. Если будет установлено, что инцидент действительно был, то в отношении учителя примут меры в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.

Недавно в соцсетях появилось видео, на котором видно, как преподаватель жестоко избивает девятиклассника. Предполагается, что инцидент произошёл 14 апреля. В результате подростку пришлось обратиться за медицинской помощью. Врачи диагностировали ему сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Юноша находится на амбулаторном лечении.

Ранее старшеклассники избили 13-летнего школьника во Владивостоке из-за его ссоры с одноклассницей. В настоящее время проводится проверка. Полицейские опросили учеников, педагогов и родителей участников инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по её результатам будет принято процессуальное решение.