https://static.news.ru/photo/884c5a3e-b8fd-11e9-b97f-fa163e074e61_660.jpg Фото: dolgopa_i_vse/vk.com

Подмосковные следователи начали проверку после наезда рейсового автобуса на людей в Долгопрудном. Трагедия произошла на остановке на Лихачёвском проспекте.

Организовано проведение доследственной проверки по факту смерти двух человек в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса, — сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Следователи осмотрят транспортное средство, изучат информацию о водителе и прохождении им проверки перед выходом в рейс, а также документацию на автобус.

По некоторым данным, трагедия произошла из-за того, что водителю стало плохо, писал News.ru.