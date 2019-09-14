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Следователи проводят проверку после инцидента на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе. Сотрудники СКР запросили судовые документы и акты технического освидетельствования севшего на мель «Метеора».

По данным силовиков, на борту судна в момент ЧП находились 105 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадали четверо, двум из них потребовалась госпитализация. Согласно некоторым данным, один человек получил тяжёлые травмы — серьёзный ушиб грудного отдела позвоночника с подозрением на перелом.

На место происшествия была направлена оперативно-следственная группа, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что пассажирское судно «Метеор» село на мель на реке Обь неподалёку от посёлка Перегрёбное. По словам источника в службах поиска и спасения на воде, корабль направлялся из Берёзово в Ханты-Мансийск.