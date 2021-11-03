В Новой Москве четверо неизвестных избили мужчину с ребёнком
Антонина Абакшина
Антонина Абакшина
12:19, 05 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Полиция в Москве проводит проверку после резонансного инцидента в районе Новые Ватутинки, где мужчина с маленьким ребёнком подвергся нападению неизвестных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл накануне вечером в районе Новые Ватутинки. Четыре человека, по предварительным данным, выходцы с Кавказа, напали на мужчину с маленьким ребёнком. Сначала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили, — рассказал собеседник агентства.
Нападение случилось возле торгового центра. Причины драки на данный момент не уточняются. Случаем заинтересовался СК. Следователи проверяют записи камер видеонаблюдения и ищут участников конфликта.
В социальных сетях появилась информация о том, что участники вчерашнего конфликта планируют встретиться на том же месте, чтобы опять выяснить отношения. На месте происшествия дежурят сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в Москве произошёл инцидент с 25-летним Романом Ковалёвым, который, заступившись за девушку в метро, был жестоко избит тремя дагестанцами, после чего молодой человек попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично вручил пострадавшему ведомственную медаль «Доблесть и отвага».