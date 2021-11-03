В Новой Москве четверо неизвестных избили мужчину с ребёнком

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На месте авиакатастрофы под Иркутском обнаружены останки всех погибших. В потерпевшем крушение самолёте Ан-12 белорусской компании «Гродноавиа» находилось девять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

В Иркутском областном бюро судмедэкспертизы подтверждено обнаружение тел и останков всех девяти погибших, — сказал собеседник агентства. Также поисково-спасательной группой был обнаружен второй бортовой самописец. Трагедия произошла вечером 3 ноября....