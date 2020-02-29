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Десять человек, в том числе шестеро детей, получили травмы в результате ДТП в Ульяновской области. Ранее сообщалось о троих пострадавших.

Инцидент произошёл на автодороге «Солдатская Ташла — Кузоватово». Автобус, перевозивший 26 детей и троих тренеров футбольной команды «Нефтяник» из Новоспасского района, съехал в кювет и перевернулся. Семеро пострадавших получили медицинскую...