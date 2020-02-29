Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи выясняют обстоятельства ДТП с автобусом в Ульяновской области, где пострадали дети. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета.

Там уточнили, что по результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.

Тем временем оперативный штаб, созданный по поручению губернатора Сергея Морозова, занимается организацией необходимой помощи пострадавшим. Комиссия проверит, соблюдались ли правила перевозки детей.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате ДТП пострадали десять человек. Шестеро детей и один взрослый получили амбулаторную помощь на месте, трое детей находятся в больнице, один из них в тяжёлом состоянии.

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