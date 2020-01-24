https://static.news.ru/photo/f2c1a8a2-3ea3-11ea-bec2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Автомобилисты Москвы/vk.com

Следственный комитет России (СКР) начал проверку информации о невыплате заработной платы водителю большегрузного автомобиля, который перекрыл фурой Бауманскую улицу в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Сегодня около 09:00 мск он остановился на проезжей части улицы Бауманской, отказавшись продолжать движение. Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов мужчина сообщил, что его работодатель имеет перед ним задолженность по зарплате, — говорится в сообщении ТАСС.

Уточняется, что после общения с водителем движение по улице было восстановлено. Транспортное средство в настоящий момент находится на стоянке. Водитель прибыл в следственное подразделение, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Как ранее писал NEWS.ru, в октябре 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Москве составила 89 тысяч 129 рублей. Это почти на 10 тысяч больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (79 тысяч 151 рубль).