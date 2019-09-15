https://static.news.ru/photo/46893596-d797-11e9-a027-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет России инициировал проверку по факту исчезновения вертолёта в Якутии. Об этом сообщило Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Воздушное судно следовало по маршруту Усть-Нера Оймяконского района — озеро Аяма — ручей Уточан — Усть-Нера, связь с ним прервалась на территории Оймяконского района. На борту находились пилот и два пассажира, передаёт ТАСС .

Ранее, как писал News.ru, пилот Eurocopter, вылетевшего для перевозки заготовленной рыбы, перестал выходить на связь. Сигналы аварийного маяка не поступали, на поиски вылетели два других вертолёта, принадлежащие частным компаниям.