Следственный комитет России инициировал проверку по факту исчезновения вертолёта в Якутии. Об этом сообщило Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.
Воздушное судно следовало по маршруту Усть-Нера Оймяконского района — озеро Аяма — ручей Уточан — Усть-Нера, связь с ним прервалась на территории Оймяконского района. На борту находились пилот и два пассажира, передаёт
Ранее, как писал News.ru, пилот Eurocopter, вылетевшего для перевозки заготовленной рыбы, перестал выходить на связь. Сигналы аварийного маяка не поступали, на поиски вылетели два других вертолёта, принадлежащие частным компаниям.