СК начал проверку о препятствии работе журналистов «Известий» в Норильске

https://static.news.ru/photo/9e6d090e-abdb-11ea-b7bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норникель/vk.com

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии проверяет ситуацию с сотрудниками дочерней компании «Норникеля» АО «НТЭК», которые пытались помешать работе корреспондентам МИЦ «Известия» на месте аварии. Об этом сообщили в издательском центре.

5 июня съёмочная группа снимала репортаж в районе устья реки Амбарная. В этот момент представители АО «НТЭК», среди которых был и заместитель генерального директора И. Коробкин, стали препятствовать работе журналистов и даже пытались задержать оператора и корреспондента. Сюжет потом вышел в эфире итоговой программы «Добров в эфире» на РЕН ТВ.

Как рассказал корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Ханин, когда они работали в штабе по устранению последствий аварии на ТЭЦ № 3 в Норильске сотрудник в куртке АО «НТЭК» без разрешения членов съемочной группы забрал и, вероятно, спрятал штатив.

Скорее всего, это было сделано для того, чтобы задержать нашу съемочную группу. При этом заместитель генерального директора АО «НТЭК» Игорь Коробкин отказывался сообщить, где находится дорогостоящее съемочное оборудование, — рассказал Ханин.

По словам журналиста, вернуть штатив удалось после поисков по всей территории лагеря, но где было спрятано оборудование работники «НТЭК» не сообщили.

Сейчас сотрудники СК по Красноярскому краю и Хакасии проверяют законность действий представителей АО «НТЭК».

29 мая произошла утечка дизельного топлива на объекте АО «НТЭК». В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

По версии следствия, директор Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов ввели в эксплуатацию резервуар, который необходимо было отремонтировать. Все они задержаны. С 2018 года разрушенный резервуар с топливом требовал капитального ремонта. Несмотря на это, его продолжали использовать.

Как писал NEWS.ru, в Норильске арестовали директора ТЭЦ-3, на которой произошёл разлив топлива.