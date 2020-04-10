СК: мошенники собирают данные карт под видом выдачи карантинных пособий

Фейковые сообщения о выдаче пособий москвичам, пострадавшим от введения ограничений по коронавирусу, появились в Сети. Мошенники просят у граждан данные банковских карт.
Главное следственное управление СК по Москве возбудило три уголовных дела по статье о размещении социально опасной дезинформации: по опубликованному видео и сообщениям в мессенджерах.
В распространяемой информации жителям столицы предлагали получить пособия не выходя из дома, переходя на различные порталы, один из которых перед выплатой пособия предлагал произвести списание с банковской карты пользователя для защиты от мошенничества, — передаёт ТАСС.
Авторам фейков грозит до 700 тысяч штрафа или исправительные работы.
Как писал NEWS.ru, администраторы «ВКонтакте» за последний месяц удалили больше 800 тысяч недостоверных постов о COVID-19.
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