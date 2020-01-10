https://static.news.ru/photo/f1524426-33a0-11ea-af96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скандал разгорелся в столичном родильном доме № 27. Внимание следователей привлекли жалобы на нанесение серьёзных травм детям во время родов. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В СК отметили, что на данный момент им известны как минимум четыре случая родов, закончившиеся смертью новорождённого или появления на свет ребёнка с тяжелейшими осложнениями здоровья.

Как рассказала Татьяна Бенграф, которая является одной из потерпевших, ей заранее было известно, что у неё родится крупный ребёнок. Сама девушка миниатюрная, поэтому перед заключением контракта они с врачом договорились делать кесарево в любом случае. Заплатив 160 тыс. рублей, Бенграф каждую неделю ходила на обследование и решение делать кесарево ни доктор, ни пациентка не меняли.

Однако рожать Татьяне пришлось естественным путём. Поскольку для женщины это были уже вторые роды, и Татьяна знала, как всё должно происходить, она обратила внимание на некие странности.

Я говорила врачам, что после прокола пузыря воды зелёные, давайте делать кесарево, потому что воды были не слабомикониальные, а густомикониальные. Я это видела. Мне ответили, что это не показатель, — рассказала Бенграф.

Дальше, по мнению пациентки, доктора не рассчитали дозировку эпидуральной анестезии и женщина потеряла способность тужиться и не чувствовала ног.

Ребёнка из меня буквально выдавливали, хотя «он не так встал», — объяснила она.

Данный способ родовспоможения называется «приём Кристеллера» и использовать его запрещено. Риск причинить вред новорождённому слишком велик. На очной ставке с акушерами Татьяне цинично, по её мнению, заявили, что таким образом «её учили тужиться, так как сама не хотела».

Для женщины и её дочки история закончилась печально. Малышка Оливия, которая всю беременность была абсолютно здорова, теперь инвалид. Девочке сейчас больше года, а она не может жить без паллиативной помощи. Она никогда не сможет пойти в детский сад и школу, и даже просто играть со своими игрушками.

Как сообщили следователи, после возбуждения уголовного дела, сотрудники роддома № 27 пытались внести изменения в историю беременности и родов задним числом. После этого заведующую Марину Сармосян отправили под домашний арест.

Как писал NEWS.ru, ранее сотрудники бийского отдела ЗАГС рассказали, что в 2019 году некоторые горожане называли своих новорождённых Тамерланом и Самуилом. А одни особо креативные родители решили назвать ребёнка в честь героя сериала «Бригада» — Космосом.