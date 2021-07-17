СК будет расследовать жёсткую посадку самолёта Ан-28

Уголовное дело о жёсткой посадке самолёта Ан-28 в Томской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. Об этом говорится на сайте ведомства.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах инцидента. В связи с этим ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в ЦА СКР, отмечается в сообщении.

По данным следствия, пассажирский самолёт Ан-28 совершил жёсткую посадку из-за обоих неработающих двигателей. Повторный их запуск к результату не привёл. После этого пилот самолёта выбрал место для аварийного приземления в 70 км от города Кедровый Томской области. При остановке самолёт перевернулся. На борту в это время находилось 18 человек, 11 из них получили травмы, двоих госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее в глава Росавиации Александр Нерадько и губернатор Томской Области Сергей Жвачкин 17 июля в аэропорту Богашёво обсудили на рабочем совещании жёсткую посадку самолёта Ан-28. Стороны рассмотрели вопросы помощи и содействия находившимся на борту Ан-28 компании «Сибирская лёгкая авиация».