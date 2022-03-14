СК будет расследовать обстоятельства пожара на химзаводе под Донецком
Сергей Князев
Сергей Князев
11:16, 14 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства пожара на Авдеевском коксохимическом заводе под Донецком. В СКР считают, что украинские силовики умышленно совершили диверсию и заблокировали подъезды экстренных служб на место, из-за чего тушение пожара стало невозможным, и токсичный дым распространяется на прилегающие населённые пункты.
Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям украинских националистов, причастных к этому, — сказано в сообщении пресс-службы российского ведомства.
О пожаре на Авдеевском коксохимическом заводе ранее сообщили в Народной милиции ДНР. Там обвинили членов «Правого сектора» (организация признана в России экстремистской, деятельность запрещена) и десантников ВСУ в блокировке подъездов к заводу. По мнению НМ ДНР, основной задачей украинских военных является нанесение урона социальной инфраструктуре.