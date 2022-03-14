СК будет расследовать обстоятельства пожара на химзаводе под Донецком

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В Камчатском крае началась эвакуация учащихся и педагогов школ, колледжей и техникумов из-за анонимного сообщения о минировании. В школах также отменены занятия во вторую смену, сообщается на сайте правительства региона. Всего в крае действует 121 школа и 11 средних профессиональных организаций.

На Камчатке из-за поступившего анонимного сообщения о якобы готовящемся акте терроризма эвакуируют учеников и педагогов изо всех школ региона, а также студентов и сотрудников средних профессиональных организаций, — говорится в...