СК: бойца ММА Шамиля Абдулмуслимова убили в кафе Хасавюрта

https://static.news.ru/photo/43bfa7dc-1544-11eb-838f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бойца смешанного стиля (ММА) Шамиля Абдулмуслимова убили в одном из кафе Хасавюрта, передаёт Следком РФ.

По версии оперативников, инцидент произошёл 22 октября 2020 года в помещении ресторана. Тело 35-летнего спортсмена нашли с огнестрельным ранением. Силовики возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По горячим следам, как передаёт СК, задержали подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались 24-летний и 53-летний местные жители, передаёт на своём официальном сайте СУ СК РФ по Республике Дагестан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории столичного района Южное Бутово во дворе жилого дома было обнаружено тело 14-летнего мальчика. Позднее выяснилось, что незадолго до смерти он находился в компании своих знакомых. Ребята распивали спиртные напитки, и в один момент у подростка случился конфликт с 17-летнем молодым человеком.

Проверку по факту обнаружения тела подростка проводит московская прокуратура. В пресс-службе ведомства сообщили, что несовершеннолетние распивали алкоголь в квартире одного из домов по улице Поляны. В процессе пьянки между подростками произошёл конфликт.