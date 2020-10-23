СК: бойца ММА Шамиля Абдулмуслимова убили в кафе Хасавюрта

Бойца смешанного стиля (ММА) Шамиля Абдулмуслимова убили в одном из кафе Хасавюрта, передаёт Следком РФ.
По версии оперативников, инцидент произошёл 22 октября 2020 года в помещении ресторана. Тело 35-летнего спортсмена нашли с огнестрельным ранением. Силовики возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
По горячим следам, как передаёт СК, задержали подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались 24-летний и 53-летний местные жители,
Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории столичного района Южное Бутово во дворе жилого дома было обнаружено тело 14-летнего мальчика. Позднее выяснилось, что незадолго до смерти он находился в компании своих знакомых. Ребята распивали спиртные напитки, и в один момент у подростка случился конфликт с 17-летнем молодым человеком.
Проверку по факту обнаружения тела подростка проводит московская прокуратура. В пресс-службе ведомства сообщили, что несовершеннолетние распивали алкоголь в квартире одного из домов по улице Поляны. В процессе пьянки между подростками произошёл конфликт.