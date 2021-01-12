Системы разбившегося в Индонезии Boeing 737 работали до падения в море

https://static.news.ru/photo/95330cf0-54b7-11eb-b132-fa163e074e61_660.jpg Фото: Veri Sanovri/XinHua/Global Look Press

Все системы потерпевшего крушение в Индонезии самолёта Boeing 737-524, в том числе двигатели, продолжали работать практически до падения лайнера в Яванское море. Об этом 12 января заявил глава комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

При снижении до высоты 250 футов все системы подавали сигналы. Характерная деформация двигателей свидетельствует, что они продолжали работать до непосредственного падения в воду, — цитирует чиновника портал Kompas.

Таджахоно уточнил, что обломки самолёта были разбросаны на площади примерно 4 тыс. квадратных метров.

Ранее стало известно, что рухнувший в Индонезии пассажирский самолёт разбился при ударе о поверхность воды. Соответствующее заявление сделал председатель Национального комитета по безопасности на транспорте Соэрджанто Тьяхджоно, не раскрывая подробности. Поисково-спасательная группа нашла место крушения и обломки Boeing на глубине 23 метра. Следователи исключили разрыв воздушного судна в воздухе.

Пассажирский самолёт, следовавший из Джакарты в Понтианак, 9 января упал недалеко от столицы страны спустя четыре минуты после взлёта. На его борту находились 65 человек, включая членов экипажа. По предварительной информации посольства РФ в Джакарте, россиян там не было.

Как сообщил представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади, в момент катастрофы в радиусе 15 км от аэропорта была большая облачность, сильный дождь и молнии, в то же время видимость составляла около 2 км, что было вполне приемлемо для взлёта или посадки самолёта, писал NEWS.ru.