https://static.news.ru/photo/f76d454c-6c15-11ea-898b-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил о ликвидации боевика в пригороде Уфы. При нём обнаружили пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Вчера около 17 часов по московскому времени на автодороге в пригороде Уфы сотрудниками правоохранительных органов была предпринята попытка остановить легковой автомобиль, в котором находился вооруженный бандит, — приводит «Интерфакс» сообщение НАК.

На требование сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь и в результате перестрелки был нейтрализован. По данным силовиков, он намеревался совершить теракт.

Ранее ФСБ опубликовала видеозапись задержания в Крыму четырёх членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). По данным спецслужб, террористы на конспиративных собраниях пропагандировали свою идеологию среди местных мусульман и агитировали вступать в их ряды. На кадрах видно, как силовики в ночное время задерживают подозреваемых в их домах и проводят обыски. Как писал NEWS.ru, это произошло в городе Бахчисарай.