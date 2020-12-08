Силовики задержали туляка, готовившего вооружённое нападение на школу

https://static.news.ru/photo/020fdf54-3a07-11eb-b368-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Тулы силовиками был задержан молодой житель города, который планировал совершить вооружённое нападение на одну из местных школ. Об этом в среду, 9 декабря, рассказали представители Центра общественных связей ФСБ.

В ЦОС подчеркнули, что задержанный — молодой человек 2002 года рождения. На момент встречи с силовиками он готовился совершить вооружённое нападение на местную школу. Сотрудники ФСБ изъяли у жителя Тулы обрез охотничьего ружья и материалы, повествующие о подобных преступлениях.

Следствие возбудило в отношении подростка уголовное дело по статье «Незаконное хранение и приобретение оружия».

По факту планируемого нападения на учебное заведение решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного, — цитирует ТАСС сообщение от ЦОС ФСБ.

Как ранее передавал NEWS.ru, Московский районный суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО 16-летнего подростка. Его подозревают в убийстве родной 71-летней бабушки. Фигурант останется под стражей минимум до 3 февраля 2021 года, рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

Ему уже предъявили обвинение, он признался в содеянном. Прежде школьник уже был судим.