Сотрудники правоохранительных органов задержали возможного организатора преступной группы, вовлекавшей девушек в занятие проституцией. Суд принял решение о помещении его под арест.
По данным следователей, двое друзей организовали сообщество в 2014 году или раньше. Они открыли ночной клуб в региональной столице. В заведении интимные услуги оказывали 27 женщин.
В декабре 2017 один из них открыл ещё одно подобное учреждение.
Подозреваемый не признал вину и отказался от дачи показаний,
Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирске 60-летняя женщина создала сеть публичных домов, общий ежемесячный доход которой составлял около миллиона рублей. По данным регионального главка МВД, в 2009 году пенсионерка организовала преступную группу, которая занималась вовлечением девушек в занятие проституцией. В неё входили муж и сын женщины, а также ещё около восьми сутенёров.
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