https://static.news.ru/photo/adbef450-2d76-11ea-a8b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали возможного организатора преступной группы, вовлекавшей девушек в занятие проституцией. Суд принял решение о помещении его под арест.

По данным следователей, двое друзей организовали сообщество в 2014 году или раньше. Они открыли ночной клуб в региональной столице. В заведении интимные услуги оказывали 27 женщин.

В декабре 2017 один из них открыл ещё одно подобное учреждение.

Подозреваемый не признал вину и отказался от дачи показаний, сообщается на сайте СК.

Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирске 60-летняя женщина создала сеть публичных домов, общий ежемесячный доход которой составлял около миллиона рублей. По данным регионального главка МВД, в 2009 году пенсионерка организовала преступную группу, которая занималась вовлечением девушек в занятие проституцией. В неё входили муж и сын женщины, а также ещё около восьми сутенёров.