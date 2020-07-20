Силовики задержали напавших на дом экс-главы «Ростсельмаша»

https://static.news.ru/photo/1a2398c6-ca75-11ea-b8d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские задержали троих человек, подозреваемых в нападении на дом бывшего главы «Ростсельмаша» Юрия Пескова, а также в убийстве его сестры.

Ими оказались двое жителей Азовского района Ростовской области 1992 и 1994 годов рождения и уроженец города Санкт-Петербург 1982 года рождения, — рассказал РИА Новости источник в ведомстве.

У подозреваемых были изъяты вещи, похищенные из дома Юрия Пескова.

Нападение произошло в Азовском районе Ростовской области. Преступники запытали до смерти 83-летнюю сестру Пескова. Тело женщины было найдено со следами пыток и с кляпом во рту. У бывшего главы «Ростсельмаша» диагностирована черепно-мозговая травма. После нападения он потерял память и не помнит даже своего имени. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как писал NEWS.ru, в СКР считают, что основной целью нападения могло быть ограбление. Эта версия пока считается приоритетной.

83-летний Юрий Песков был гендиректором «Ростсельмаша» с 1978 по 1996 год. В 80-х годах он некоторое время совмещал эту должность с постом заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.