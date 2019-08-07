Силовики в Малгобекском районе Ингушетии уничтожили боевика, который планировал террористический акт. При нём были обнаружены готовая к применению самодельная взрывчатка, оружие и боеприпасы.
В Ингушетии проведена контртеррористическая операция, в ходе которой нейтрализован бандит, планировавший совершить теракт, — передаёт сообщение Национального антитеррористического комитета (НАК) ТАСС.
Погибший собирался выехать в Сирию и занимался вербовкой.
Как сообщает «
Как ранее писал News.ru, приговор 26-летнему иностранцу-разнорабочему по делу о финансировании терроризма огласил Московский окружной военный суд на выездном заседании в Череповце в Вологодской области.