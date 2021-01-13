Силовики проводят обыск у главы «Водоканала» в Улан-Удэ

https://static.news.ru/photo/1f386686-5632-11eb-93e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Силовики Улан-Удэ проводят обыск у главы МУП «Водоканал» и депутата горсовета Улан-Удэ Жаргала Цыбикова По данным источника, знакомого с ситуацией, обыски не связаны с его депутатской работой.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Цыбиков занимает должность директора «Водоканала» с 2015 года. Он также был депутатом IV, V и VI созывов, входит в комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского городского Совета депутатов, сообщае т MK.RU.

В ноябре силовики задержали руководителей Нижегородской водоканала. По версии правоохранителей, они могут быть причастны к созданию организованной преступной группы, получению взятки и покушению на мошенничество. По подозрению в совершении преступлений задержаны семь подозреваемых, в том числе руководители, писал NEWS.ru.

Ранее заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в России на 0,5% в сравнении с 2019 годом сократилось число экономических преступлений. Однако число незаконных действий, связанных с освоением бюджетных средств, напротив, увеличилось более чем на 11%.