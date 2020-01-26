Столичные полицейские задержали жителя Калужской области за контрабанду военной техники. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Как
В Минобороны ответили на запрос и подтвердили, что радиостанция разрабатывалась и производилась только в интересах Российской армии. После этого по факту контрабанды военной техники возбудили дело.
«Варево-1» используют авианаводчики для связи с бортовыми радиостанциями, однако в Интернете есть множество объявлений о продаже как самой установки, так и её комплектующих.
Ранее полицейские в Иркутской области пресекли контрабанду леса на 50 млн рублей, писал NEWS.ru.
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