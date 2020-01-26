https://static.news.ru/photo/f83999bc-404b-11ea-9c55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные полицейские задержали жителя Калужской области за контрабанду военной техники. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщает РЕН ТВ, в апреле 2019 года мужчина отправил по почте в Штаты комплектующие для радиостанции Р-853В1, которую также называют «Варево-1». В посылке были батареи, антенна и гарнитура. При проверке детали заметили сотрудники таможни и сообщили правоохранителям.

В Минобороны ответили на запрос и подтвердили, что радиостанция разрабатывалась и производилась только в интересах Российской армии. После этого по факту контрабанды военной техники возбудили дело.

«Варево-1» используют авианаводчики для связи с бортовыми радиостанциями, однако в Интернете есть множество объявлений о продаже как самой установки, так и её комплектующих.

Ранее полицейские в Иркутской области пресекли контрабанду леса на 50 млн рублей, писал NEWS.ru.