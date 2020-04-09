Силовики начали обыск в администрации района Махачкалы

https://static.news.ru/photo/c8ef0ce4-7b12-11ea-ac83-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК Дагестан

Сотрудники правоохранительных и следственных органов Республики Дагестан 10 апреля начали обыск в администрации Советского района Махачкалы в рамках уголовного дела о присвоении или растрате чужого имущества, совершённом в особо крупном размере.

Обыск проводится в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого в середине марта в отношении главы района Пахрудина Залбекова, его заместителя и ещё двух человек по части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, пока никто из фигурантов уголовного дела не задержан. Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов региона и представителей администрации Советского района пока нет.

Уголовное дело в отношении главы Советского района Махачкалы, его родного брата, заместителя и директора детско-юношеской спортивной школы было возбуждено в середине марта. Приказами директора спортшколы глава района, его заместитель и близкий родственник назначены тренерами по вольной борьбе, им ежемесячно выплачивалась заработная плата. С января 2017 года по август 2019 года подозреваемым была незаконно начислена заработная плата на 1,3 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские заподозрили в мошенничестве бывшего замгубернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Экс-чиновника задержали 6 апреля — через три недели после отставки. Возбуждено уголовное дело. Ещё в октябре 2019 года появилась информация об обыске в кабинете Иванова. Тогда полиция не подтвердила данные источников, областная администрация отказалась от комментариев, а за попытку мошенничества задержали другого замгубернатора — Глеба Чулкова.