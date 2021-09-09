Силовики ликвидировали двух боевиков в Дагестане

В рамках контртеррористической операции в Буйнакском районе Дагестана ликвидированы двое вооружённых бандитов. Среди силовиков и гражданского населения погибших и пострадавших нет. Об этом РИА Новости рассказали в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Силовики предлагали боевикам сдаться без боя, но те открыли огонь. В результате перестрелки они были нейтрализованы.

На месте боестолкновения сотрудники правоохранительных органов нашли автоматическое оружие и боеприпасы. В машине бандитов было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что 10 сентября в Буйнакском районе, в границах между горами Заузунбаш, Мискинбаш и Санаторская, проводятся мероприятия в рамках режима КТО. Основанием для этого послужила оперативная информация о возможном передвижении и местонахождении участников незаконных вооружённых формирований.